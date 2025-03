Ministro de Minas e Energia critica postura do Ibama sobre perfuração na Foz do Amazonas

Segundo o ministro Alexandre Silveira, falta comunicação sobre licença da Petrobras; Ele defende urgência na liberação

Reprodução/TV Brasil O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, expressou sua insatisfação com a postura do presidente do Ibama



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, expressou sua insatisfação com a postura do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, que não tem respondido aos pedidos de reuniões sobre a autorização para que a Petrobras inicie a perfuração de um poço na bacia Foz do Amazonas. A falta de comunicação foi considerada inaceitável por Silveira, que insinuou que Agostinho pode estar hesitante em se pronunciar sobre o assunto. Além disso, o ministro se manifestou contra a proposta de postergar a decisão sobre o licenciamento ambiental até após a COP30. Silveira argumentou que essa estratégia poderia enganar os países que participarão do evento e que o Brasil deve agir com urgência para atender suas demandas sociais. Ele enfatizou a necessidade de uma postura proativa do país em relação a esse tema.

Silveira também ressaltou a importância de o Brasil se apresentar na COP30 com confiança, destacando que o país deve realizar pesquisas de maneira que respeite as questões ambientais. A participação do Brasil no evento internacional é vista como uma oportunidade para demonstrar compromisso com a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que busca atender suas necessidades internas. A recomendação do Ibama de negar a licença para a Petrobras, devido a preocupações ambientais, adiciona uma camada de complexidade à situação. O debate sobre a exploração de recursos naturais na região da Foz do Amazonas continua a gerar controvérsias, refletindo a tensão entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA