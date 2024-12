Pesquisa revela que 42% dos brasileiros não reciclam por falta de coleta seletiva

Apesar disso, 71% afirmam separar resíduos em casa

Uma pesquisa recente revelou que 42% dos brasileiros que não separam resíduos recicláveis do lixo doméstico apontam a falta de acesso à coleta seletiva como a principal razão. Além disso, 21% dos entrevistados admitiram sentir preguiça de realizar a separação, enquanto 18% afirmaram não ter informações suficientes sobre o processo de reciclagem. Apenas uma pequena fração, 3%, não considera a separação de resíduos como uma prática importante. O estudo, que abrangeu 2.010 pessoas em 112 municípios entre os dias 13 e 21 de maio, mostrou que 71% dos brasileiros afirmam separar os materiais recicláveis em suas residências. A pesquisa também destacou que 99% dos participantes reconhecem a relevância da reciclagem para o futuro do Brasil e do planeta.

Elisabeth Grimberg, do Instituto Pólis, enfatiza que a ausência de coleta seletiva é um fator determinante para a baixa participação na reciclagem. Para aqueles que têm acesso a esse serviço, é fundamental implementar ações educativas e motivacionais. Entre os 54% que possuem coleta seletiva, 33% ainda não separam os resíduos, com a preguiça sendo mais prevalente nas classes A e B, além de ser uma característica marcante na região Sul do país.

Flávio Ribeiro, especialista em economia circular, destaca a necessidade de iniciativas voltadas à comunicação e à educação ambiental. Ele acredita que essas ações são essenciais para aumentar a conscientização da população sobre a importância da reciclagem e, assim, incentivar uma maior participação na separação de resíduos.

