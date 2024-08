Poluição do ar reduz expectativa de vida no Brasil em mais de oito meses

Amazônia é um dos principais focos de poluição e agrava crise ambiental

Estadão Conteúdo A poluição do ar é uma das principais causas de doenças respiratórias e cardiovasculares



Um estudo recente trouxe à tona uma triste realidade: a poluição do ar está diminuindo a expectativa de vida no Brasil em até 8,4 meses. A Amazônia está se tornando um dos principais pontos críticos dessa crise, por causa do desmatamento, queimadas e atividades ilegais que liberam grandes quantidades de poluentes na atmosfera. Esse dado é alarmante, principalmente porque a poluição do ar é uma das principais causas de doenças respiratórias e cardiovasculares, que afetam milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis, como crianças e idosos. A situação na Amazônia é particularmente grave, pois o desmatamento não só destrói ecossistemas inteiros, mas também contribui para a liberação de gases tóxicos que pioram a qualidade do ar, afetando diretamente a saúde das populações locais e impactando o clima global.

O Brasil, que já enfrenta desafios ambientais significativos, agora lida com um problema de saúde pública preocupante. A poluição do ar não é apenas uma questão ambiental, mas um risco concreto à vida das pessoas, que estão perdendo quase um ano de vida devido à exposição a partículas e gases nocivos. A solução para essa crise passa por ações concretas e urgentes, como a implementação de políticas ambientais mais rigorosas, a fiscalização eficiente e a conscientização da população sobre a importância de preservar as florestas e reduzir as emissões de poluentes. Além disso, é necessário um esforço conjunto entre governos, empresas e sociedade civil para mitigar os impactos da poluição e reverter a destruição da Amazônia. A proteção do meio ambiente é fundamental não apenas para garantir a biodiversidade e combater as mudanças climáticas, mas também para assegurar a saúde e a qualidade de vida da população brasileira. O futuro do Brasil depende de escolhas feitas agora, e a redução da poluição do ar deve ser uma prioridade para que possamos viver em um país mais saudável e sustentável.