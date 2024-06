Projeto de reflorestamento no Médio Xingu recupera 2.400 hectares da Floresta Amazônica

Processo de restauração ambiental envolve a coleta de sementes nativas das florestas da região de Altamira, no Pará, realizado pelo indígena juruna Geilton Rodrigues Barros

Divulgação/Norte Energia Meta é plantar 5,5 milhões de mudas de espécies nativas até 2045



Um extenso projeto de reflorestamento em andamento no Médio Xingu já recuperou 2.400 hectares da Floresta Amazônica, área equivalente a quase 3.000 campos de futebol. Sob a liderança da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, o objetivo é expandir essa recuperação para 7.600 hectares até o ano de 2045. O processo de restauração ambiental envolve a coleta de sementes nativas das florestas da região de Altamira, no Pará, realizado pelo indígena juruna Geilton Rodrigues Barros. Desde 2011, a Norte Energia vem executando programas de Conservação da Flora e Recomposição de Cobertura Vegetal, resultando no plantio de 1,5 milhão de mudas nativas até o momento. A meta da empresa é plantar 5,5 milhões de mudas de espécies nativas até 2045. Dentre as 159 espécies plantadas na região, algumas estão ameaçadas, como acapu, mogno, castanheira e pau-cravo, além de ipês e árvores frutíferas do Médio Xingu.

A iniciativa não só visa à restauração ecológica, mas também busca impactar positivamente a comunidade local, gerando trabalho e renda. Por meio de um eficiente processo de coleta, processamento e plantio de sementes nativas, a companhia tem obtido sucesso na regeneração dessas áreas. Além disso, o foco não se restringe apenas às Áreas de Preservação Permanente (APPs) da Usina, que totalizam 26 mil hectares, mas inclui também o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, com 95% de execução concluída até o momento, resultando na recuperação de 1.600 hectares. O trabalho desenvolvido pela Norte Energia não apenas contribui para a manutenção da biodiversidade amazônica, mas também sensibiliza e mobiliza as comunidades locais em torno da conservação ambiental, representando um importante passo na proteção desse ecossistema vital.