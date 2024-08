Robô inspirado no tubarão-baleia é desenvolvido na China

Inovação marinha promove sustentabilidade em ambientes aquáticos

Foto: Reprodução / CGTN Primeiro peixe biônico do mundo pode mergulhar até 20 metros. Foto: Reprodução / CGTN



Uma empresa da China desenvolveu um robô inspirado no tubarão-baleia, que mede 5 metros e pesa 350 quilos. Este dispositivo inovador é capaz de realizar mergulhos a uma profundidade de até 20 metros. Considerado o primeiro peixe biónico inteligente do planeta, o robô é equipado com câmeras, sensores e tecnologia de navegação via satélite, permitindo uma operação eficiente em ambientes aquáticos. O design do robô foi pensado para evitar a poluição das águas e reduzir o risco de emaranhamentos com objetos submersos. Essa característica torna o tubarão-baleia robô uma ferramenta valiosa para diversas aplicações, como o monitoramento da qualidade da água e o mapeamento de terrenos subaquáticos, além de outras missões específicas que exigem precisão e tecnologia avançada.

Desenvolvido pelo Shenyang Aerospace Xinguang Group, o robô representa um marco importante na evolução da tecnologia marinha. A empresa não se limitou a esse projeto, mas também ampliou sua gama de produtos biónicos, incluindo outras espécies de animais marinhos, demonstrando um compromisso com a inovação e a sustentabilidade. O tubarão-baleia robô é equipado com sete articulações que são acionadas de forma independente, o que requer um sistema complexo de computação e sensoriamento. Essa sofisticação tecnológica destaca a capacidade da empresa em criar dispositivos que não apenas imitam a vida marinha, mas também desempenham funções essenciais para a preservação e estudo dos ecossistemas aquáticos.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA