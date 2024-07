Veja como economizar energia elétrica no inverno

Uso consciente do chuveiro elétrico, por exemplo, pode resultar em economia de até 30% na conta de luz

Marcelo Camargo/Agência Brasil) Pequenas ações podem reduzir a conta e ajudar a preservar o planeta



Com a chegada do inverno e a diminuição das temperaturas, consumidores alteram os hábitos para preservar a sensação de conforto na estação mais fria do ano. Banhos se tornam mais demorados, aquecedores são acionados para esquentar os ambientes e secadoras de roupa passam a ser usadas com mais frequência.“É preciso estar atento ao uso correto e eficiente de eletrodomésticos nesta época do ano, principalmente, com o chuveiro elétrico e aquecedores que consomem mais energia. Em geral, os aparelhos trazem as informações de consumo de maneira clara e didática”, afirma André Oswaldo, diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo. Algumas dicas importantes podem ajudar os consumidores a curtir o friozinho e também economizar

Os chuveiros elétricos são responsáveis por grande parte do consumo. Um banho de 15 minutos por dia, considerando uma família de quatro pessoas, pode gerar um custo de cerca de R$ 100,00 na conta. Se usado na posição “morno” ou “verão”, é possível economizar até 30%, ou seja, R$ 30,00. Programar o banho para as horas mais quentes do dia e reduzir o tempo de banho são práticas recomendadas. Aquecedores podem corresponder a 1/3 do gasto doméstico no inverno, dependendo do uso. O ideal é utilizá-los apenas quando estiver no ambiente, evitando longos períodos de funcionamento. Para a iluminação, aproveite a luz natural, pinte paredes e tetos com cores claras que refletem melhor a luz, e troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, que consomem até 80% menos energia. No caso de TVs e computadores, não deixe a TV ligada sem necessidade, programe o timer para desligamento automático antes de dormir, e desligue o computador e o monitor quando não estiverem em uso. Os aparelhos em stand-by continuam consumindo energia. Desligue-os ou tire-os da tomada quando não estiverem sendo usados. Para as máquinas de lavar e secar, utilize a capacidade máxima, controle a quantidade de sabão e evite usar a função de água aquecida. A geladeira também pode ser otimizada: evite abrir a porta desnecessariamente, verifique a vedação da porta, nunca use a parte traseira para secar roupas ou sapatos, e reduza a potência de resfriamento no inverno. Escolha sempre eletrodomésticos com baixo consumo de energia, preferencialmente com selo A do Procel, que indica alta eficiência energética. A Enel também oferece um simulador de consumo elétrico para ajudar a identificar os “vilões” e gerenciar melhor a energia utilizada em cada cômodo da casa.