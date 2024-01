Aplicativo da Caixa Econômica Federal volta a funcionar após instabilidade

Clientes relataram problemas com pagamentos e operações via Pix

José Cruz/Agência Brasil caixa econômica federal



O aplicativo da Caixa Econômica Federal voltou a funcionar normalmente após apresentar instabilidade no início da noite de segunda-feira, 8. Segundo relatos de clientes, os problemas também afetaram os pagamentos com cartões do banco. Nas redes sociais, os relatos dos clientes indicam que os principais problemas estavam relacionados à realização de operações via Pix pelo aplicativo, além de pagamentos com cartões. Além disso, internautas alegam que mesmo após receberem mensagens informando que as operações não haviam sido autorizadas, os valores eram debitados. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que o app Internet Banking apresentou instabilidade, mas no momento o aplicativo está funcionando normalmente.