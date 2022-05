Após dizer que negociações foram suspensas, Musk afirma estar ‘comprometido’ com compra do Twitter

Bilionário anunciou a paralisação temporária das negociações para aquisição da rede social nesta sexta-feira, 13

Patrick Pleul/AFP Bilionário informou que pendências sobre contas falsas foi motivo da suspensão das negociações



O bilionário Elon Musk disse que ainda está comprometido com a compra do Twitter. A declaração foi dada pelo empresário horas depois de anunciar que a negociação para a aquisição da empresa está temporariamente suspensa. “O acordo do Twitter está temporariamente suspenso por pendências em detalhes que sustentam que contas falsas de fato representam menos de 5% dos usuários”, disse Musk em seu perfil. Em seguida, completou: “Ainda comprometido com a compra”. Em outros momentos, Musk já havia afirmado que remover “bots de spam” do Twitter era uma de suas prioridades. Após confirmar a compra da rede social, o bilionário disse que queria “tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos”.