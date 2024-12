Apple desenvolve novo dispositivo dobrável

Lançamento está previsto para 2028; proposta é criar uma tela ampla que não apresente o vinco característico de outros produtos dobráveis disponíveis no mercado

A Apple está em fase de desenvolvimento de um novo dispositivo dobrável, que se assemelha a um iPad, com previsão de lançamento para 2028. A proposta é criar uma tela ampla que não apresente o vinco característico de outros produtos dobráveis disponíveis no mercado. Além disso, a empresa está revisitando o design de seu mouse e planejando atualizações para seu smartwatch, além de um novo modelo de AirTag que contará com um chip capaz de localizar objetos a distâncias maiores. Atualmente, o maior modelo de iPad disponível possui 13 polegadas, e a Apple busca atender à crescente demanda por dispositivos com telas maiores. O novo gadget dobrável deverá apresentar uma tela que se assemelha a uma única peça de vidro, o que pode diferenciar a proposta da Apple em relação a tentativas anteriores de outras empresas, como Microsoft e Lenovo, que também exploraram esse conceito.

Ainda não há informações definitivas sobre qual sistema operacional será utilizado no novo dispositivo, mas há a possibilidade de que uma versão do iPadOS seja adotada. A Apple também está avaliando a viabilidade de um iPhone dobrável, embora esse lançamento esteja previsto apenas para 2026. Documentos recentes indicam que a empresa pode estar considerando uma tela dobrável de 18,8 polegadas, com lançamento entre 2028 e 2030. A estratégia da Apple visa diversificar seu portfólio de produtos, incentivando os consumidores a adquirirem uma variedade de dispositivos, como iPads, Macs e acessórios. O sucesso do novo dispositivo dobrável dependerá da aceitação do mercado, especialmente em relação ao headset Vision Pro, que ainda não conseguiu atrair um público significativo.

