Apple lança iOS 18 com inovações em inteligência artificial

A Apple anunciou a liberação do iOS 18 nesta segunda-feira (16). Esta atualização traz uma série de inovações, destacando-se a introdução de recursos de inteligência artificial para os usuários de iPhone. Além disso, os aplicativos receberam um novo design, com melhorias em segurança e acessibilidade. Os modelos que poderão usufruir das novidades do iOS 18 incluem o iPhone XS e versões mais recentes. Isso garante que uma ampla gama de usuários tenha acesso às funcionalidades mais recentes do sistema operacional. Para realizar a atualização, os usuários devem acessar o menu “Ajustes”, selecionar “Geral” e, em seguida, clicar em “Atualização de Software”. O processo é simples e rápido, permitindo que todos possam aproveitar as melhorias.

Entre as principais mudanças, destaca-se o recurso de rastreamento ocular, que possibilita a navegação pelo dispositivo apenas com o movimento dos olhos. Outra novidade é a opção de bloquear aplicativos, permitindo que os usuários ocultem apps em uma pasta específica. O visual dos aplicativos também foi aprimorado, permitindo que os ícones sejam posicionados em qualquer parte da tela, além de possibilitar a alteração de cor e tamanho. A tela bloqueada agora permite personalizar quais aplicativos aparecem na parte inferior.

O aplicativo Fotos ganhou funcionalidades que permitem fixar coleções e organizar imagens automaticamente por temas. Além disso, o novo recurso “Tap to Cash” facilita a transferência de dinheiro entre iPhones, bastando aproximá-los. O Share Play agora permite o controle remoto do iPhone via FaceTime, enquanto o espelhamento entre iPhone e Mac foi aprimorado, permitindo o uso do iPhone mesmo com a tela bloqueada.

O aplicativo de e-mails também foi atualizado, apresentando um resumo na caixa de entrada e uma nova categorização. No Safari, os usuários poderão visualizar resumos de artigos e informações sobre restaurantes e hotéis. O app Carteira agora inclui detalhes sobre eventos nos ingressos, e os usuários dos AirPods Pro podem responder à Siri apenas movendo a cabeça. Por fim, a atualização traz a funcionalidade de vibração inclusiva, chamada Music Haptics, que gera vibrações para pessoas com deficiência auditiva. O aplicativo Mensagens agora é compatível com RCS, facilitando a comunicação com usuários de Android.

