Apple planeja lançar iPhone dobrável em 2026

A Apple pode estar prestes a realizar uma das maiores mudanças no design do iPhone, com o lançamento de um modelo dobrável previsto para 2026. A informação foi divulgada pelo site “The Information”, que aponta que a gigante de tecnologia está em fase avançada de testes do novo dispositivo. A empresa, liderada por Tim Cook, segue os passos da rival sul-coreana Samsung, pioneira no segmento de aparelhos dobráveis desde 2019. Para viabilizar o novo iPhone, a Apple tem procurado fornecedores na Ásia para a fabricação dos componentes necessários. Internamente, o projeto é conhecido pelo codinome V68. A expectativa é que o novo design, aliado a recursos de inteligência artificial, atraia novos clientes e aqueça a demanda pelos produtos da marca. A Apple enfrenta forte concorrência de empresas como Honor e Huawei, da China, além da própria Samsung.

A introdução de smartphones dobráveis representa uma tentativa da Apple de se manter competitiva no mercado global de tecnologia. A inovação no design e a incorporação de novas funcionalidades são vistas como estratégias para atrair consumidores e se diferenciar dos concorrentes. Além disso, a empresa tem investido significativamente em pesquisa e desenvolvimento para garantir que o novo iPhone dobrável ofereça uma experiência de usuário superior. A gigante da tecnologia está focada em resolver desafios técnicos, como a durabilidade da tela dobrável e a eficiência energética do dispositivo.

