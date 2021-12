Amazon afirmou que fez mudanças no software depois que mãe divulgou a história nas redes sociais

Pixabay Assistente virtual Alexa está muito popularizada nas casas do mundo



A história de uma garotinha dos Estados Unidos abriu debates sobre os limites da assistente virtual da Amazon, Alexa. Segundo Kristin Livdahl, sua filha de 10 anos pediu um ‘desafio’ para o aparelho que lhe sugeriu algo perigoso. “Aqui está algo que encontrei na web. De acordo com ourcommunitynow.com: O desafio é simples: conecte um carregador de telefone na metade do caminho a uma tomada de parede e toque um centavo nos pinos expostos ”, disse Alexa em resposta à criança. A história foi postada no Twitter e teve mais de 17 mil curtidas e três mil compartilhamentos. Esse desafio da moeda começou a circular no TikTok há cerca de um ano e geralmente acaba com a pessoa sendo eletrocutada ou com pequenos incêndios. Em resposta à CNN, a Amazon afirmou que resolveu o problema. “A confiança do cliente está no centro de tudo o que fazemos e Alexa foi projetada para fornecer informações precisas, relevantes e úteis aos clientes. Assim que tomamos conhecimento desse erro, nós o corrigimos rapidamente e continuaremos a aprimorar nossos sistemas para ajudar a evitar respostas semelhantes no futuro”, disseram.