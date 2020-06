Nova função permite mensagens de áudio no Twitter

O Twitter anunciou nesta quarta-feira (17) uma nova função que permite mensagens de áudio na plataforma.

A novidade já está disponível, mas, por enquanto, só funciona nos sistemas iOS, ou seja, apenas em iPhones e iPads. Ainda não há previsão para a chegada a outras plataformas.

Assim como os tweets têm limite de 140 caracteres, os áudios são limitados a 140 segundos, ou 2 minutos e 20 segundos. O usuário pode passar o limite de gravação, mas a postagem será dividida.

A reprodução dos áudios na timeline funciona como a dos vídeos: para ouvir, o usuário deve clicar na mídia.

Veja o anúncio abaixo:

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020