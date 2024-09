Bluesky vira principal aposta dos brasileiros após suspensão do X

Plataforma registrou um aumento expressivo em sua atividade, contabilizando 2,07 milhões de postagens, com o português se destacando como a língua mais utilizada

A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, de suspender o X, antigo Twitter, está beneficiando a plataforma Bluesky, que tem sido a principal aposta dos brasileiros para o lugar do X. A plataforma registrou um aumento expressivo em sua atividade, contabilizando 2,07 milhões de postagens, com o português se destacando como a língua mais utilizada na plataforma, superando o inglês. Nos últimos dias, o Bluesky viu um crescimento notável, com mais de 880 mil novos usuários brasileiros se juntando à plataforma, elevando o total para cerca de 7 milhões de contas ativas. O perfil oficial do Bluesky fez questão de dar as boas-vindas a esses novos integrantes, ressaltando a crescente participação do Brasil na rede.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se adaptou à nova realidade digital, compartilhando links de suas contas em diversas plataformas, incluindo Threads, Bluesky, Facebook, WhatsApp e TikTok. Essa mudança gerou um aumento nas postagens de usuários que comentaram sobre sua transição para essas novas redes sociais. Além disso, o Bluesky anunciou uma atualização que trará novos recursos, como a opção de desvincular postagens originais de citações e a possibilidade de ocultar respostas. Essas mudanças têm como objetivo principal reduzir a toxicidade e melhorar a experiência dos usuários na plataforma.

