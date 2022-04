Criador do Orkut reativa site e diz estar trabalhando em ‘algo novo’

Site foi reativado nesta quarta-feira, 27, dois dias após Elon Musk confirmar a compra do Twitter

Reprodução / http://www.orkut.com/index_pt.html Rede social foi encerrada em 2014 após 10 anos de funcionamento



O engenheiro turco Orkut Buyukkokten reativou o site oficial do Orkut nesta quarta-feira, 28, e prometeu novidades. No anúncio, ele firma que está construindo algo novo e exalta a história do Orkut. “Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!”, disse o engenheiro.

O Orkut foi criado em 2004 e durou 10 anos. No período, a rede social se tornou um sucesso, conquistando mais de 300 milhões de usuários ao redor do mundo. “Acredito que o orkut.com encontrou uma comunidade porque reuniu tantas vozes diversas de todo o mundo em um só lugar. Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados”, disse Buyukkokten no anúncio. A novidade foi publicada dois dias após Elon Musk fechar um acordo para comprar o Twitter.