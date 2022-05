Elon Musk afirma que pode morrer ‘misteriosamente’ e indica que Rússia poderia ser a culpada

Homem mais rico do mundo teria se tornado alvo do governo de Moscou por entregas da Starlink, empresa que provê internet, a ucranianos

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 Elon Musk é dono da Tesla, empresa de carros elétricos, da Starlink, provedora de internet via satélite, e agora da rede social Twitter



O bilionário Elon Musk levantou a possibilidade de “morrer de forma misteriosa”, ou seja, de ser assassinado, na noite do domingo, 8; na sequência, compartilhou uma mensagem do que disse ser do ex-vice-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Rogozin, dando a entender que o país teria envolvimento em sua morte, se ela ocorrer. “Se eu morrer em circunstâncias misteriosas, foi legal conhecer vocês”, escreveu. Na sequência postou a mensagem de Rogozin, que hoje é chefe da agência espacial russa, a Roscosmos. “De acordo com nossas informações, a entrega do equipamento Starlink foi realizada pelo Pentágono. Elon Musk, portanto, está envolvido no fornecimento de equipamentos de comunicação militar às forças fascistas na Ucrânia. E por isso, Elon, você será responsabilizado como um adulto – não importa o quanto você se faça de bobo”, afirmou o oficial russo. O Batalhão de Azov é uma milícia neonazista e nacionalista ucraniana que integra o exército do país. Em resposta a Rogozin, Musk disse que “a palavra ‘nazi’ não significa o que ele pensa que significa” e “que não há anjos na guerra”. A mensagem de Musk ainda irritou a mãe do homem mais rico do mundo, Maye Musk, que disse que o tweet do filho não era engraçado; ele respondeu pedindo perdão e prometendo fazer o máximo para permanecer vivo.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

There are no angels in war — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022