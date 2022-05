Elon Musk anuncia lançamento da Starlink para conectar escolas e monitorar a Amazônia

Novidade deverá beneficiar 19 mil escolas localizadas em zonas rurais; anúncio foi feito após reunião com representantes do governo federal

Reprodução/Facebook/@jairmessias.bolsonaro Empresário veio ao Brasil nesta sexta-feira, 20, onde se encontrou com políticos e empresários



O bilionário Elon Musk anunciou que lançará a rede Starlink para conectar 19 mil escolas localizadas em áreas rurais e para monitorar a Amazônia. O anúncio foi feito pelo sul-africano nesta sexta-feira, 20, após o empresário chegar no Brasil e se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Outros políticos e empresários também participaram da reunião. “Superanimado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink em 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais e também para o monitoramento ambiental da Amazônia”, escreveu Musk na publicação. O encontro aconteceu em um evento no interior de São Paulo. Anteriormente, Fábio Faria publicou que Musk veio ao Brasil “para tratar com o governo brasileiro sobre Conectividade e Proteção da Amazônia” . O chefe da pasta também republicou a mensagem de Musk confirmando o anúncio da Starlink.