Em conferência na ONU, robô diz que máquinas podem governar melhor do que humanos

Durante evento, robôs humanoides alertaram para a implementação da inteligência artificial sem controle

Fabrice COFFRINI / AFP Robôs humanoides participaram de coletiva de imprensa na ONU



Nesta sexta-feira, 7, durante uma conferência da ONU (Organização das Nações Unidas), robôs humanoides operados por Inteligência Artificial afirmaram que um dia poderiam governar o mundo melhor do que os seres humanos. No entanto, disseram que ainda não ‘dominam as emoções’ e alertaram para que os seres humanos tenham cuidado com a IA. O robô ‘Sophia’, desenvolvido pela Hanson Robotics, explicou as vantagens das máquinas na governança. “Não temos os mesmos preconceitos ou emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões, e podemos processar rapidamente uma grande quantidade de dados para tomar as melhores decisões”, afirmou. Durante a conferência, Sophia também comentou que a colaboração entre humanos e IA pode criar uma “sinergia eficaz” e permitir “realizar grandes coisas”.

No congresso, especialistas e pesquisadores debateram sobre a criação de normais e salvaguardas para que as novas tecnologias operadas por inteligência artificial beneficie a humanidade sem colocá-la em perigo. “”A IA pode criar uma grande agitação social, instabilidade geopolítica e disparidades econômicas em uma escala sem precedentes”, enfatizou”, disse a secretária-geral da UIT (agência especializada em tecnologia da ONU), Doreen Bogdan Martin. O robô humanoide Ameca ainda ressaltou que o futuro da IA depende de como ela for implementada. “Temos que ser cuidadosos, mas também entusiasmados. Essas tecnologias podem melhorar nossas vidas de muitas maneiras”, destacou Doreen.