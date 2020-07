Emirados Árabes lançam missão espacial com destino a Marte

Foguete chegará á órbita do planeta em fevereiro de 2021; empreitada busca diminuir dependência de petróleo do país por meio da produção científica

Mitsubishi Heavy Industries/ EFE Foguete Amal chega à órbita de Marte em fevereiro de 2021



Os Emirados Árabes Unidos lançaram nesta segunda-feira, 20, uma missão espacial com destino a Marte. O foguete Amal (esperança, em árabe) partiu da plataforma Tanegashima, no sul do Japão, e chegará à órbita do planeta em fevereiro de 2021. Um dos principais objetivos da viagem, que inaugura a exploração interplanetária pelas nações árabes, é aumentar a capacidade científica e tecnológica do país, a fim de diminuir sua dependência do petróleo.

A princípio, o lançamento da espaçonave estava previsto para 14 de julho, mas foi adiado devido a más condições climáticas. Anunciada em 2014, a missão começou a ser desenvolvida em 2017 — o primeiro passo dos planos ambiciosos do país, que querem estabelecer uma colônia em Marte até 2117. “Foi muito bom ver tudo sair de acordo com o programado. É um grande passo em termos de exploração espacial ver um país como os Emirados Árabes Unidos tomar este gigantesco passo, de enviar uma espaçonave a Marte”, comentou o astrônomo inglês Fred Watson.

A missão dos Emirados é a primeira de outras três com destino a Marte programadas para este mês — uma dos Estados Unidos, outra da China. No momento, existem oito missões explorando o planeta. Marte entrou em alinhamento com a Terra no início de julho deste ano, o que ocorre a cada 26 meses e torna mais seguro o lançamento de espaçonaves em sua direção.

*Com Estadão Conteúdo