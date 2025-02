Empresa americana apresenta imagens de testes de ‘carro voador’ na Califórnia

Denominado Modelo Zero, o protótipo foi filmado sobrevoando um SUV antes de retornar ao solo; fabricante já recebeu mais de 3.300 pré-encomendas e planeja iniciar a produção ainda em 2025

Divulgação/@urdesignmagazine Jim Dukhovny, CEO da montadora, ressaltou a importância do teste como um marco significativo na evolução da tecnologia de transporte



Uma empresa americana especializada em transportes elétricos apresentou recentemente imagens de um veículo que se autodenomina o primeiro “carro voador” do mundo. Durante testes realizados na Califórnia, Estados Unidos, o protótipo, denominado Modelo Zero, foi filmado decolando verticalmente e sobrevoando um SUV antes de retornar ao solo. A demonstração ocorreu em uma estrada fechada, sem qualquer incidente. O Modelo Zero é um veículo totalmente elétrico, projetado para ser utilizado em vias públicas, e possui a capacidade de decolagem e pouso vertical.

Uma característica inovadora deste modelo é que suas pás de rotor estão ocultas dentro do chassi, o que permite que ele circule em ruas comuns sem dificuldades. A fabricante já recebeu mais de 3.300 pré-encomendas e planeja iniciar a produção ainda este ano, com um preço inicial estimado em cerca de US$ 300 mil. Jim Dukhovny, CEO da montadora, ressaltou a importância do teste como um marco significativo na evolução da tecnologia de transporte. Contudo, ele também mencionou que o espaço no cockpit é restrito, acomodando apenas “uma pessoa e meia”.

A empresa, conhecida como Alef, tem planos de desenvolver uma versão mais acessível do veículo, com um preço previsto de US$ 35 mil. Com essas inovações, a Alef busca não apenas revolucionar o conceito de mobilidade urbana, mas também tornar o transporte aéreo mais acessível ao público.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

