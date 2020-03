‘Fleets’: Twitter lança sua própria versão dos ‘Stories’ no Brasil

Pixabay O Brasil é o único país que receberá o teste do recurso



O Twitter lançou nesta quarta-feira (4) uma nova ferramenta chamada “Fleets”. Inspirada no termo “fleeting thoughts” — que, em tradução livre, significa “pensamentos rápidos, efêmeros” — e similar aos Stories do Instagram, ela permite ao usuário postar fotos, vídeos e textos que desaparecem após 24 horas.

Alô alô, testando…

Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

Para se diferenciar dos aplicativos que possuem as mesmas funções, como o Whatsapp, o Snapchat e o Facebook, o Twitter enfatizou que as publicações dos Fleets não poderão ser comentadas, republicadas ou curtidas. Além disso, as postagens não permanecerão arquivadas após o término do período.

O Brasil é o único país que receberá o teste do recurso, já que, segundo o Twitter, os brasileiros mantêm um intenso diálogo na rede social e ocupam o segundo lugar no ranking de uso do serviço de microblogging — atrás apenas dos Estados Unidos.

A ferramenta de interação poderá ser utilizada apenas por meio do aplicativo no Android e iOS. Para acessá-la, os usuários devem clicar no avatar dos perfis que produziram os Fleets. Como a novidade passou a ser fornecida nesta quarta, nem todos conseguirão acessar a ferramenta, que será completamente distribuída dentro dos próximos dias.