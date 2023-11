Funcionários da OpenAI ameaçam se demitir após saída de cofundador

Em carta, mais de 500 trabalhadores disseram que iriam para a Microsoft se o conselho não renunciar e voltar atrás na demissão de Sam Altman

Centenas de funcionários da Open AI, responsável pelo ChatGPT, ameaçaram deixar a empresa caso Sam Altman, cofundador e recém contratado da Microsoft, não seja reintegrado. O anúncio foi feito pelo grupo de trabalhadores em carta que foi publicada nesta segunda-feira, 20, por portais como Wired e The Wall Street Journal. No documento, funcionários criticaram a decisão da empresa, afirmando que as ações do conselho “tornaram evidente que é incapaz de administrar a OpenAI”. Mais de 500 dos 770 funcionários da Open AI apoiaram o conteúdo da carta. Dentre eles, estão um dos membros do conselho que decidiu pela destituição de Altman e a uma executiva que foi designada para substituir o cofundador. Os funcionários dizem que, se o conselho não renunciar, irão para a Microsoft, que anunciou a contratação de Altman. “A Microsoft nos garantiu que há vagas para todos os funcionários da OpenAI nesta nova filial se decidirmos ingressar”, disseram na carta. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, observou em sua conta na rede X, antigo Twitter, que “Sam Altman e Greg Brockman, junto com outros colegas, se juntarão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisa avançada de IA”. “A missão continua”, postou Altman no X.

