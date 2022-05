Google Street View celebra 15 anos com anúncio de novidades e lista dos destinos mais procurados

Empresa informou que utilizará uma nova câmera para registrar lugares inéditos, como a Amazônia, e disponibilizará o acesso a celulares de imagens capturadas no passado

VIRGINIE LEFOUR / Belga / AFP - 24/05/2022 Carro do Google Street View capturando imagens das ruas de Bruxelas, na Bélgica



O Street View, instrumento que disponibiliza o acesso visual e remoto de diferentes locais pelo mundo, completou 15 anos e, em comemoração, o Google anunciou uma série de novidades para os usuários da plataforma. Segundo a empresa norte-americana, uma nova câmera com maior potência, resolução e recursos de processamento – com menos de 7 quilos – será lançada para que imagens de áreas tradicionalmente pouco mapeadas, como a Amazônia, seja registrada e exposta.

Outro recurso que será lançado pela gigante da tecnologia será uma ‘viagem no tempo’ através do telefone celular. O recurso de visualização de imagens panorâmicas atuais e as capturadas anteriormente encontrava-se restrito apenas à versão nos computadores. Agora, usuários conseguirão ver registros antigos pelo mundo pelo aparelho celular. Por fim, novos lugares – como as Pirâmides de Meroë no Sudão e Les Invalides na França – serão adicionados na plataforma.

Confira abaixo as listas de lugares, cidades e países mais visitados no mundo.

Os 10 locais mais visitados no mundo no Street View no último ano:

1- Burj Khalifa – Emirados Árabes Unidos

2- Torre Eiffel – França

3- Taj Mahal – Índia

4- Estátua da Liberdade – EUA

5- Cristo Redentor – Brasil

6- Labirinto de Rhyolite – EUA

7- Necrópolis de Giza – Egito

8- Casa Branca – EUA

9- Coliseu – Itália

10- Monumento Nacional – Indonésia

Os 10 países mais visitados no Street View:

1- Indonésia

2- Estados Unidos

3- Japão

4- México

5- Brasil

6- Espanha

7- Itália

8- Taiwan

9- França

10 Reino Unido

As 10 cidades mais visitadas no mundo:

1- Jakarta, Indonésia

2- Tokyo, Japão

3- Cidade do México, México

4- São Paulo, Brasil

5- Buenos Aires, Argentina

6- Nova Iorque, Estados Unidos

7- Istanbul, Turquia

8- Taipei, Taiwan

9- Paris, França

10- Osaka, Japão

As 10 cidades brasileiras mais visitadas no Street View:

1- São Paulo

2- Rio de Janeiro

3- Belo Horizonte

4- Curitiba

5- Fortaleza

6- Porto Alegre

7- Recife

8- Goiânia

9- Manaus

10- Salvador

Os 3 locais mais populares no Brasil no Street View:

1- Cristo Redentor

2- Catedral São Pedro de Alcântara

3- Beto Carrero World