Governo lança guia com recomendações sobre uso de celulares por crianças e adolescentes

O principal objetivo do novo documento é orientar educadores, cuidadores e familiares sobre o uso adequado dos aparelhos; a nova publicação também abordará os riscos associados ao ambiente digital

O governo federal lançou nesta terça-feira (11) o guia oficial “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia sobre Uso de Dispositivos Digitais”, destinado a promover o uso consciente de dispositivos eletrônicos, como smartphones, por crianças e adolescentes. O principal objetivo do novo documento é orientar educadores, cuidadores e familiares sobre o uso adequado de aparelhos digitais. O governo espera que o guia sirva de base para a formulação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social e proteção da criança e do adolescente. A nova publicação também abordará os riscos associados ao ambiente digital, incluindo o uso excessivo e a exposição a práticas de violência e crimes.

A elaboração deste guia surgiu da constatação de que grande parte da população migrou para o ambiente online, processo que foi acelerado pela pandemia de Covid-19. O governo busca não apenas regular o tempo de tela, mas também o tipo de uso dos dispositivos eletrônicos.

A comentarista Deysi Cioccari, da Jovem Pan News, destaca que o desafio contemporâneo não é apenas do governo, “mas de toda a sociedade, que precisa entender o impacto da tecnologia na formação cognitiva, social e emocional dos jovens. Ela ressaltou que, para ser eficaz, o Estado deve ir além das recomendações e enfrentar diretamente os interesses econômicos que moldam a relação com a tecnologia. Para ela, a iniciativa do governo é válida como estratégia de conscientização, mas precisa evoluir para uma regulação mais abrangente do ambiente digital, garantindo que ele seja um espaço de desenvolvimento e não de exploração.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA