Instagram anuncia bloqueio de palavrões que trocam letras por números

Novidade fará parte do recurso “palavras ocultas”, que visa proteger os usuários de conteúdos ofensivos

Pixabay/Webster2703 Instagram disponibiliza recurso para usuários criarem uma lista com palavras, frases ou emojis que não queiram ver ou receber



O Instagram anunciou nesta quinta-feira, 20, que vai bloquear ofensas que trocam letras por números. A medida tem por objetivo detectar se algum desconhecido comentar ou enviar um palavrão desta forma e “mandar” a mensagem para a pasta de “Solicitações ocultas”. A novidade fará parte do recurso “palavras ocultas”, que visa proteger os usuários de conteúdos ofensivos enviados por pessoas desconhecidas, ou seja, “não seguidores”. Para ativar o recurso, o usuário precisa ir no perfil, clicar nos três tracinhos que ficam no canto superior direito da tela, entrar em “Configurações”, selecionar “Privacidade”, escolher a opção “Palavras ocultas” e, por fim, ativar a proteção. Além disso, o recurso oferece aos usuários que criem uma lista com palavras, frases ou emojis que não queiram ver ou receber.