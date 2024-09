iPhone 16 é lançado com novo botão para controlar câmera, IA e chips poderosos em 4 versões

Novo modelo é equipado com o processador A18 Pro, que promete um desempenho 30% superior ao do iPhone 15

Nic Coury / AFP Novo Apple iPhone 16 é exibido após o evento "It's Glowtime" da Apple em Cupertino, Califórnia



A Apple revelou sua mais recente linha de iPhones, que inclui os modelos iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, durante o evento It’s Glowtime, realizado em Cupertino, nos Estados Unidos, no dia 9 de setembro de 2024. As vendas nos Estados Unidos estão programadas para começar em 20 de setembro. O novo iPhone 16 é equipado com o processador A18 Pro, que promete um desempenho 30% superior ao do iPhone 15. Além disso, o dispositivo oferece uma integração aprimorada com a Apple Intelligence, possibilitando a reescrita de textos, a geração de imagens e a criação de vídeos a partir de fotografias. Outra novidade é um botão dedicado para capturar fotos e vídeos, além da função de fotografia em macro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os modelos Pro e Pro Max se destacam por suas telas de 6,3 e 6,9 polegadas, respectivamente. Ambos contam com câmeras principais e ultrawide de 48 MP, que permitem a gravação de vídeos em 4K a até 120 quadros por segundo, elevando a qualidade das produções audiovisuais. Além dos novos iPhones, a Apple também lançou a quarta geração dos AirPods, que agora incluem modelos com Cancelamento Ativo de Ruído. A empresa apresentou ainda três versões atualizadas do Apple Watch: Series 10, Ultra 2 e SE, que trazem pequenas melhorias em relação às gerações anteriores, mantendo a tradição de inovação da marca.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA