Nasa divulga primeiras imagens de Marte capturadas pelo James Webb

Supertelescópio realizou as capturas através de sensores infravermelhos; alto brilho do planeta e sua proximidade com a Terra foram desafios para o gigante espacial

Reprodução/Twitter/NasaWebb Primeiras imagens registradas de Marte pelo supertelescópio James Webb foram divulgadas pela Nasa



A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, em inglês) divulgou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 19, as primeiras imagens que o supertelescópio James Webb capturou de Marte. Os novos registros do planeta vermelho foram um desafio para os astrônomos devido ao seu intenso brilho em ermos de luz visível – que os olhos humanos podem ver – e a luz infravermelha – detectável também pelo James Webb. Com isso, a agência espacial afirmou que trata-se de uma “perspectiva única” do planeta vizinho. “O Webb foi construído para detectar luz fraca de galáxias distantes, mas Marte é extremamente brilhante! Por isso, técnicas especiais foram usadas para evitar que o Webb fosse inundado com luz”, explicou a Nasa. De acordo com o órgão norte-americano, as imagens representam uma região do hemisfério oriental de Marte. No registro da esquerda, é possível identificar os anéis da Cratera Huygens e as rochas vulcânicas de Syrtis Major, uma das regiões com menor incidência de luz no planeta. Na foto da direita, é divulgado imagens do mapa de emissão térmica de Marte, ou seja, a quantidade de luz que é emitida pelo planeta à medida que seu calor é emitido. Com uma fina atmosfera, o calor escapa com facilidade do gigante vermelho. Com o trabalho, será possível intensificar estudos sobre a superfície e a atmosfera de Marte, bem como a exploração futura nas buscas por gases metano e cloreto de hidrogênio no planeta vizinho.