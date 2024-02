Nvidia supera Alphabet em valor de mercado e se torna a quarta maior empresa do mundo

Fabricante de chips tem se beneficiado do avanço da inteligência artificial

Justin Sullivan/Getty Images/AFP Sede da Nvidia em Santa Clara, Califórnia



A empresa de tecnologia Nvidia superou a Alphabet, controladora do Google, em valor de mercado. As ações da Nvidia tiveram um aumento de 2,46%, atingindo US$ 1,825 trilhão. Enquanto isso, a Alphabet passou a valer US$ 1,820 trilhão. Com essa mudança, a Nvidia se tornou a quarta maior empresa em valor de mercado no mundo, ficando atrás apenas da Saudi Aramco, Microsoft e Apple. Vale ressaltar que a fabricante de chips e processadores gráficos já havia ultrapassado a Amazon no encerramento das negociações em Wall Street. A empresa tem se beneficiado do avanço da inteligência artificial. No terceiro trimestre fiscal, a empresa registrou um aumento de 1.259% nos lucros em comparação com o ano anterior, totalizando US$ 9,243 bilhões. Esse desempenho financeiro impressionante contribuiu para o crescimento do valor de mercado da Nvidia.

A ascensão da Nvidia no mercado é um reflexo do seu sucesso no setor de tecnologia. A empresa tem se destacado no desenvolvimento de soluções inovadoras e eficientes, amplamente adotadas em diversas áreas, como games, data centers e veículos autônomos. Além disso, a empresa tem investido em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar ainda mais suas tecnologias e se manter competitiva no mercado global. Com a recente conquista na ultrapassagem da Alphabet em valor de mercado, a Nvidia reforça sua posição como uma das principais empresas de tecnologia do mundo.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA