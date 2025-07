Pesquisa aponta que 93% do total de domicílios têm acesso à internet no Brasil

Avanço foi notável nas áreas rurais, onde a diferença em relação às áreas urbanas diminuiu de mais de 40 pontos percentuais em 2016 para 9,9 pontos em 2024

EVARISTO SA/AFP Proporção de domicílios com acesso à rede móvel celular foi de 92,0%



Em 2024, o Brasil registrou 74,9 milhões de lares com acesso à internet, o que equivale a 93,6% do total de domicílios. Esse número representa um crescimento de 1,1 ponto percentual em comparação a 2023. O avanço foi especialmente notável nas áreas rurais, onde a diferença em relação às áreas urbanas diminuiu de mais de 40 pontos percentuais em 2016 para 9,9 pontos em 2024. Esses dados são do Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) da PNAD Contínua, conforme divulgado pelo IBGE.

No que diz respeito à banda larga, a utilização de serviços móveis aumentou de 83,3% para 84,3%, enquanto a banda larga fixa também teve um crescimento, passando de 86,9% para 88,9%. Esses dados refletem uma tendência de maior conectividade entre os brasileiros, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

A situação da televisão, por outro lado, apresentou uma leve queda. A proporção de lares com acesso a sinal de TV aberta caiu de 88,0% para 86,5%. Em 2024, 18,3 milhões de domicílios, o que representa 24,3%, contavam com TV por assinatura, uma diminuição de 0,9 ponto percentual em relação ao ano anterior.

Os serviços de streaming também mostraram crescimento, com 43,4% dos lares que possuem TV acessando essas plataformas. Isso equivale a 32,7 milhões de domicílios, um aumento de 1,5 milhão em relação a 2023, indicando uma mudança nos hábitos de consumo de mídia.

Em relação ao telefone fixo, apenas 7,5% dos lares ainda mantinham esse serviço, enquanto a inserção de celulares alcançou 97,0%. A proporção de domicílios com acesso à rede móvel celular foi de 92,0%, evidenciando a predominância dos dispositivos móveis na comunicação. A presença de rádio nos lares também apresentou uma queda, com 48,5% dos domicílios possuindo esse meio de comunicação, o que representa uma redução de 2,3 milhões em comparação ao ano anterior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA