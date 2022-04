Reações, arquivos de 2 GB e ‘Comunidades’; conheça os novos recursos do WhatsApp

Sistema de agregar grupos só ficará disponível no Brasil após o período eleitoral; companhia ainda não determinou o limite máximo de participantes

WhatsApp anunciou quatro novos recursos para facilitar a comunicação em grupo



O WhatsApp apresentou nesta quinta-feira, 14, quatro novos recursos para conversas que visam facilitar a comunicação em grupos. A plataforma também anunciou o “Comunidades”, uma funcionalidade permite que os usuários reúnam grupos relacionados a um mesmo tema em um só canal. Segundo a companhia, os administradores terão o poder de enviar avisos a todos os participantes e ainda controlar quais grupos serão incluídos. Essa nova ferramenta, no entanto, só será lançada no Brasil após o término do período eleitoral. O prazo foi acordado em reunião entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e o CEO do WhatsApp, Will Cathcar.

Nas eleições de 2018, o aplicativo foi usado para o disparo em massa de mensagens a favor ou contra determinados candidatos à Presidência da República, além de ser usado como meio de disseminação de fake news. O número máximo de participantes por Comunidade ainda não foi definido pela empresa. “Estamos no início do desenvolvimento de Comunidades e vamos testar o recurso, em uma abordagem de teste, iteração e aprendizado antes de passar à etapa de lançamento global da funcionalidade. Informaremos assim que tivermos mais definições sobre, por exemplo, o limite específico de tamanho de uma Comunidade”, explicou a assessoria do WhatsApp quando questionada pela reportagem da Jovem Pan.

Interface do ‘Comunidades’:

Além do ‘Comunidades’, o WhatApp terá quatro recursos novos: reações, exclusão pelo administrador, Compartilhamento de arquivos e chamadas de voz ampliada.

Confira: