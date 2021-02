Saiba por que o horário do seu Whatsapp Web está errado

O problema está relacionado com o navegador de internet Google Chrome, que está apresentando erros no fuso horário

Allan White/ Fotos Públicas Diversos usuários do Whatsapp Web estão reclamando de horários errados nas mensagens



O horário do Whatsapp Web está aparecendo errado para alguns usuários da plataforma pelo menos desde a última quinta-feira, 28. O Google Trends apontou que nesta data houve um súbito aumento na busca por “horário errado no Whatsapp”, o que indica que uma quantidade considerável de pessoas se depararam com a falha. O problema parece estar sendo causado pelo uso do navegador de internet Google Chrome, que está apresentando dificuldades com o fuso horário. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do Google não esclareceu se o erro atinge apenas o Brasil ou também está acontecendo em outros países, limitando-se a dizer que está ciente do “problema com os fusos horários no Chrome”. A empresa garantiu que já está “trabalhando para identificar uma solução que seja segura para ser lançada para nossos usuários”, mas não especificou a causa do problema. No Twitter, diversos usuários do Whatsapp Web relataram problemas com o horário das mensagens nos últimos dias:

Eu achando que tava doida que meu whatsapp web tava com horário errado, sem entender nada nem conseguir ajeitar, acabei de descobrir que foi meio que um erro geral. — Bárbara Lu tá enf vacinada 💉🤍 (@Barbaraluizads) January 30, 2021

whatsapp web de vcs ta mostrando o horário errado tbm? — junao 👽 | twitch.tv/junaogg (@junaomoraes) January 28, 2021