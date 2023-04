Tiktok é multado em R$ 80 milhões no Reino Unido por uso ilegal de dados de crianças

Violações ao Regulamento Geral de Proteção de Dados do Reino Unido (GDPR) foram identificadas no período de maio de 2018 a julho de 2020

O Information Commissioner’s Office (ICO) do Reino Unido multou o TikTok em 12,7 milhões de libras (R$ 80 milhões, na cotação atual) por coletar ilegalmente e utilizar os dados de crianças menores de 13 anos. O ICO encontrou violações ao Regulamento Geral de Proteção de Dados do Reino Unido (GDPR) no período de maio de 2018 até julho de 2020. O escritório acredita que até 1,4 milhão de crianças menores de 13 anos usaram a rede social somente em 2020. As leis no Reino Unido preveem que serviços online que usam dados pessoais ao oferecer serviços de crianças dessa faixa etária devem pedir consentimento dos pais ou responsáveis, e o ICO acredita que o TikTok não tomou nenhuma medida de consentimento. Inicialmente, a multa tinha sido de 27 milhões de libras, mas a empresa de aplicativos recorreu. Há dois anos a plataforma realizou mudanças em ferramentas que conseguem identificar se um usuário está mentindo a idade e com opções para pais e responsáveis intervirem para remover as contas das crianças. Os termos e condições do TikTok proíbem que usuários com menos de 13 anos tenham uma conta.