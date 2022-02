Três dias após ataque virtual, sites da Americanas e Submarino ainda estão fora do ar

Nas redes sociais, clientes reclamaram da situação e alegaram que não conseguiam rastrear compras feitas antes da instabilidade

Reprodução/Site oficial Lojas Americanas Ao acessarem os sites das empresas, clientes encontram mensagem informando suspensão dos servidores de e-commerce



Três dias após um ataque virtual, os portais de comércio online da Americanas e do Submarino continuam indisponíveis para os usuários. Na manhã de sábado, 19, os usuários já começaram a relatar instabilidades. Na ocasião, a Americanas S.A., proprietária das duas empresas informou que “suspendeu preventivamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce na madrugada deste sábado (19/02), assim que identificou risco de acesso não autorizado”. Entretanto, o problema persistiu até a manhã desta terça-feira, 22. Ao acessar o site da Americanas e do Submarino, os clientes encontravam a seguinte mensagem: “A companhia informa que, por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível”. No caso da Americanas, o portal informava que as lojas físicas seguem com a atividade normal.

Nas redes sociais, os usuários reclamaram da queda dos serviços de e-commerce e questionaram sobre a entrega de produtos que já haviam sido adquiridos antes da instabilidade. No caso da Americanas, após clientes se queixarem sobre atrasos e dificuldades no rastreamento dos produtos comprados a empresa afirmou aos clientes que os pedidos serão entregues, mas que poderá haver algum atraso por conta da instabilidade. Uma resposta semelhante foi dada aos clientes que questionaram o Submarino na rede social. Confira algumas reações nas redes sociais:

Preciso de um retorno sobre o status do meu pedido. A entrega está atrasada a três dias! Tem alguma relação com o ataque que vocês sofreram? Comprei o produto pensando em receber na data. Estou sendo prejudicado pelo serviço de vocês! O site nem abre! — Gabriel Melnek (@gahmelnek) February 21, 2022

O meu produto, adquirido no final de semana, será entregue no prazo? Parem com essa resposta protocolar? A gente liga no 4003-4848 e não consegue falar com um ser humano, apenas com gravação! Pelo Whatsapp, dizem que, em caso de dúvida, é só mandar msg e ninguém responde! — Thiago Julião Paiva 🇨🇺🇵🇸🇦🇷 (@tjp_petrucci) February 22, 2022