Uber implementa selo de verificação para aumentar segurança de passageiros

A Uber lança selo de verificação no Brasil para aumentar a segurança dos passageiros e reduzir o tempo de espera por motoristas.

A Uber anunciou a implementação de um novo selo de verificação para todos os usuários da sua plataforma no Brasil, visando aprimorar a segurança durante as corridas. Esse selo será exibido no perfil dos passageiros no aplicativo e ficará visível para os motoristas antes que aceitem a solicitação de viagem. Com essa novidade, a empresa espera que os usuários aguardem menos tempo por um motorista. O Brasil se torna o segundo país a adotar essa verificação, que se soma a outras funcionalidades já disponíveis, como a validação de contas por meio de cartão de crédito e a verificação de CPF. A nova verificação irá cruzar informações fornecidas no cadastro com dados de fontes confiáveis. Enquanto alguns usuários receberão o selo automaticamente, outros precisarão enviar uma selfie e uma foto de um documento de identidade.

A Uber assegura que todos os documentos enviados pelos usuários serão mantidos em segurança e utilizados exclusivamente para esse propósito. Quando um passageiro verificado solicitar uma corrida, os motoristas terão acesso apenas ao primeiro nome do usuário, à sua avaliação, ao selo de verificação e às informações da viagem. Araceli Almeida, responsável pelas Operações de Segurança da Uber no Brasil, enfatizou que essa atualização reflete o compromisso da empresa com a proteção de seus usuários. A plataforma já conta com diversas ferramentas de segurança, como gravação de áudio e vídeo, U-Código e a possibilidade de bloquear usuários. Além disso, a Uber aplica tecnologia de machine learning para detectar e impedir viagens que possam ser consideradas arriscadas.

