Usuários do Instagram relatam suspensão de contas na plataforma

Rede social registrou problemas envolvendo o acesso das contas e suspensão de perfis nesta segunda-feira, 31; empresa disse que está trabalhando para normalizar a situação

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Rede social registrou instabilidade na manhã desta segunda-feira, 31



Usuários do Instagram relataram instabilidade no acesso a seus perfis e que algumas contas estariam sendo suspensas pela plataforma durante a manhã desta segunda-feira, 31. No site DownDetector, que registra o número de ocorrências envolvendo sites e aplicativos pelo mundo, o Brasil registrava pelo menos 1.496 queixas de usuários que apresentavam estes problemas. Alguns usuários receberam mensagens de que seus perfis não seguiam as diretrizes da plataforma e que, por isso, estariam sendo suspensos. Após uma grande repercussão, o Instagram se posicionou de maneira oficial, dizendo que está analisando o problema. “Estamos cientes de que alguns de vocês estão tendo problemas para acessar sua conta do Instagram. Estamos analisando e pedimos desculpas pelo transtorno”, disse a plataforma.

Confira algumas reações.

O Instagram ta banindo a conta de vocês também do NADA???#instagram pic.twitter.com/0WWjiMu77T — rafa_moro (@rafa_mor0) October 31, 2022

Me sinto menos mal de saber que não foi só a minha conta que o instagram suspendeu DO NADA — Maria Tessele (@TesseleMaria) October 31, 2022