Usuários do Twitter relatam instabilidade na plataforma

Usuários reclamaram do serviço da plataforma durante a tarde desta sexta e apontaram mensagens de erro para acessarem as contas

Pixabay Rede social registrou falha durante a tarde desta sexta-feira, 11



Centenas de usuários do Twitter relataram estarem tendo problemas para acessar e utilizar a plataforma durante a tarde desta sexta-feira, 11. Segundo dados do DownDetector, site que contabiliza reclamações sobre serviços online, os problemas começara a aparecer entre as 14h e as 15h, com mais de 2.500 reclamações registradas. Usuários afirmavam que não conseguir acessar seus perfis e que uma mensagem de erro com a frase “Algo deu errado. Tente reconectar”. Outros foram desconectados de suas contas e não conseguiam voltar. O problema aconteceu em nível mundial, com reclamações sendo registradas dentro e fora do país. A situação rendeu algumas piadas dos internautas. Confira as reações:

twitter respirando com ajuda de aparelhos — luscas #BBB22 (@luscas) February 11, 2022

O Twitter morreu muito pesado agora, né? Já achei que tinha perdido a conta. pic.twitter.com/MmhYJm63B7 — William De Lucca (@delucca) February 11, 2022