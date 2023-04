Whatsapp anuncia novidades para aumentar segurança do aplicativo; veja o que muda

Dentre as mudanças, está a verificação de identidade em casos de transferência de conta para outro dispositivo

Reprodução/ Pixabay @webster2703 Apesar das novidades, a empresa ainda recomenda que os usuários devem ativar a verificação de duas etapas e realizar backups protegidos por criptografias



O Whatsapp anunciou um pacote com novos recursos visando aumentar a segurança dos usuários e evitar invasões das contas. Dentre esses recursos estão verificações adicionais para transferência de conta para outros aparelhos, além de verificações para verificar segurança de conexão e evitar malwares que afetem o funcionamento do aplicativo. Segundo a empresa, os recursos são baseados na criptografia que protege as mensagens contra ameaças. Com as mudanças, quem quiser transferir a conta de um dispositivo para outro poderá ter que confirmar sua identidade. Caso tentem utilizar seu perfil em outro aparelho, o titular da conta será alertado. Sobre a proteção contra malwares, que podem invadir o dispositivo e usar o Whatsapp sem a permissão do dono da conta, a empresa informou que adicionou novas verificações (que não exigem ações humanas) para proteger o dispositivo e evitar comprometimento tanto do aplicativo quanto do aparelho. Por fim, outra novidade, o Whatsapp está implementando um recurso que permite verificar automaticamente conexões seguras e permitirão assegurar a segurança de conversas pessoais. Apesar das novidades, a empresa ainda recomenda que os usuários devem ativar a verificação de duas etapas e realizar backups protegidos por criptografias para garantir a segurança das contas.