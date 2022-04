Site DownDetector registra quase seis mil reclamações sobre funcionamento do app apenas na última hora

Allan White/ Fotos Públicas WhatsApp apresenta instabilidade nesta quinta



O aplicativo WhatsApp apresenta instabilidade nesta quinta, 28. Os usuários relatam dificuldade para enviar e receber mensagens, principal função do app, além de realizar buscas por mensagens, postar status e outras funcionalidades. As mensagens demoram um longo tempo para chegarem aos destinatários; e o app volta a funcionar repentinamente, mas cai de novo na sequência. O site DownDetector, que registra reclamações sobre serviços online, viu um aumento repentino de críticas sobre o WhatsApp: até às 17h12, haviam quatro reclamações no dia; às 17h54, já eram 5.906. Em sua conta no Twitter, o WhatsApp relatou estar ciente da instabilidade e “trabalhando para que tudo volte a funcionar sem problemas”. “Manteremos vocês atualizados e enquanto isso, agradecemos sua paciência”, disse a plataforma em mensagem aos usuários. Além da irritação, os internautas também demonstraram bom humor e fizeram memes com a situação, confira.

A internet vindo para o twitter saber se o whatsapp caiu dnvo pic.twitter.com/cpK89oQ4Ye — Jake🦋 (@jaakee___) April 28, 2022

sempre que o WhatsApp cai eu pesquiso no Twitter pra saber se caiu mesmo ou é minha net — preto japonês (@jovemnickk) April 28, 2022

Toda vez que o WhatsApp cai, a gente acha que é o wi-fi. 🤡 pic.twitter.com/kyGrkUFETo — 𝖄𝖆𝖘𝖒𝖎𝖓 (@yamoraes) April 28, 2022

Whatsapp sem prestar e eu

reiniciando o roteador pensando que era a internet pic.twitter.com/WmkoYdKhrI — ManausOrdinaria (@ManauxOrdinaria) April 28, 2022

– Desliguei e liguel o wifi no celular

– Desliguei e liguei o roteador

– falei: 200megas de internet no cu deles, nao envia uma mensagem essa merda entrei no twitter e descobri que era o whatsapp parando de prestar pic.twitter.com/NkMucg3pM1 — Pilantra 🍩 (@Pilantra___) April 28, 2022

O WhatsApp de todo mundo nesse exato momento pic.twitter.com/qJx01ReM8t — ᱬ Rayla🐸🦉AMPHIBIA & TOH SPOILERS ⚔️😘💅 (@Elfa_Rayla_) April 28, 2022

Whatsapp parou e eu reiniciando o celular e o wifi pic.twitter.com/82JEUEkFAI — oliphsouza o filho do negão da BR (@oliphsouza) April 28, 2022

Elon Musk vendo o Whatsapp bugar e vc correndo pro Twitter pic.twitter.com/jDYO5Xpgdi — Memé (@HermessonAciole) April 28, 2022

*o whatsapp cai* eu automaticamente no telegram: pic.twitter.com/z1tJaEn9dq — Ana who? (@aana_who) April 28, 2022

O WhatsApp vendo eu entrando e saindo do app toda hora pra ver se ele voltou a funcionar: pic.twitter.com/rubFLGwhdC — Gabriel Campos (@gabscmps) April 28, 2022

whatsapp caiu e o meu modem assim dps de eu meter a porrada nele achando que o problema era a internet pic.twitter.com/XZFZJ2Ouro — sam ッ (@samuelbessaz) April 28, 2022

WhatsApp caiu eu achando que era a internet: pic.twitter.com/esiwLODYVn — Alan Ferreira (@gakifarofa_) April 28, 2022

O WhatsApp no final dessa quinta-feira 🙂 pic.twitter.com/XrRH96ychz — o tal do Elias (@otaldoeliasss) April 28, 2022

whatsapp caiu? só nao cai o meu amor pois nao tem jeito nao…. eh imort — łคcεяdค (@lacerda) April 28, 2022

mark zuckerberg depois de tropeçar nos fios do whatsapp: pic.twitter.com/3zv3cjx1Wm — Alan Ferreira (@gakifarofa_) April 28, 2022