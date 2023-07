WhatsApp apresenta problemas de instabilidade e falha no envio de mensagens

Plataforma de monitoramento de funcionamento de serviços online registrou mais de 40 mil reclamações de queda do serviço

Reprodução/ Pixabay/@webster2703 Problema atingiu tanto usuários que utilizam o sistema Android como o iOS



Nesta tarde desta quarta-feira, 19, o aplicativo de mensagens WhatsApp apresentou instabilidades. Diversos usuários utilizaram as redes sociais para reclamar da queda do app. Foram registradas falhas no envio de mensagens, impossibilitado a comunicação de quem utiliza o serviço. Problema atingiu tanto usuários que utilizam o sistema Android como o iOS, assim como o aplicativo e a versão online. A plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, Downdetector identificou que o problema começou por volta de 16h50 e chegou às 44.404 notificações às 17h07. No Twitter, a empresa afirmou que está trabalhando de forma ágil para resolver os problemas de conectividade do aplicativo.