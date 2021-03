WhatsApp e Instagram ficam fora do ar nesta sexta-feira, 19

Redes sociais começaram a apresentar instabilidade por volta das 14h30; o Facebook, que é dono dos dois apps, não foi afetado

Allan White/ Fotos Públicas O assunto foi parar rapidamente nos Trend Topics do Twitter



Usuários de todo o mundo do WhatsApp e do Instagram relataram que as plataformas apresentaram instabilidade nesta sexta-feira, 19. O site DownDetector, que reúne reclamações, registrou um aumento de problemas nas duas redes sociais por volta das 14h20, e um pico às 14h30. O WhatsApp saiu do ar e não abriu novamente, nem na versão web nem na mobile. Já no Instagram, ao tentar abrir o site, o usuário se depara com uma mensagem de erro. O assunto foi parar rapidamente nos Trend Topics do Twitter. A assessoria de imprensa do Instagram informou à Jovem Pan que ainda não sabe o motivo da queda e que está investigando. O Facebook, que é dono dos dois apps, não foi afetado. Cerca de uma hora após os primeiros relatos de queda, a instabilidade nos aplicativos cessou e os serviços puderam ser utilizados normalmente.

caiu o wpp e o insta. não é sua internet e você não foi hackeado — Matheus Rocha (@matheus) March 19, 2021

Toda vez que o Instagram é WhatsApp caem eu acho que é meu celular dando problema e quase taco ele na parede — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) March 19, 2021

Mark Zuckerberg, devolva o Instagram e o Whatsapp, agoraaaaaaaa pic.twitter.com/QOZvDeJodV — • Joaowr (@Joaovicthorr_) March 19, 2021

Instagram e whatsapp parou e eu ligando e desligando o roteador pensando q era a minha internet pic.twitter.com/x4Tj2cxRam — Rafaela Peres (@_rafaelaperessa) March 19, 2021