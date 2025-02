WhatsApp enfrenta instabilidade e fica fora do ar

Queixas começaram a surgir por volta das 12h20, acumulando mais de 33 mil relatos de problemas até às 12h50

Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, usuários do WhatsApp enfrentam dificuldades com o aplicativo, que apresenta instabilidade. De acordo com o site Downdetector, as queixas começaram a surgir por volta das 12h20, acumulando mais de 33 mil relatos de problemas até às 12h50. A situação gerou preocupação entre os usuários, que buscam entender a origem da falha. Até o momento, a empresa responsável pelo aplicativo, Meta, não forneceu explicações sobre o que está causando essa instabilidade. As principais dificuldades relatadas incluem a incapacidade de enviar mensagens e problemas de conexão, afetando também a versão voltada para empresas, o WhatsApp Business.

Além do Brasil, usuários de outros países também estão enfrentando os mesmos problemas, o que tem gerado uma onda de reclamações nas redes sociais. A situação se torna ainda mais crítica, uma vez que muitos dependem do aplicativo para comunicação diária, tanto pessoal quanto profissional. Vale lembrar que, na última terça-feira, 25 de fevereiro, a versão beta do WhatsApp já havia apresentado falhas, levando a Meta a lançar uma atualização para corrigir os erros.

