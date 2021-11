WhatsApp, Facebook e Instagram apresentam instabilidade nesta sexta-feira

Site Downdetector apresentou um aumento no registro de reclamações às 13h40; acesso às plataformas já está estável

ALLAN CALISTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Relatos dão conta de que a queda não foi generalizada, ou seja, algumas pessoas conseguiram usar as redes sociais normalmente durante o período



Usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram relataram instabilidade nas plataformas na tarde desta sexta-feira, 19. O site Downdetector, que monitora problemas nas redes sociais do mundo inteiro, apresentou um aumento no registro de reclamações às 13h40. Por volta das 14h20 os serviços começaram a se estabilizar. Os relatos dão conta de que a queda não foi generalizada, ou seja, algumas pessoas conseguiram usar as redes sociais normalmente durante o período. No caso do WhatsApp, foram descritos problemas tanto na versão web quanto no aplicativo móvel. A maior parte das reclamações sobre o Facebook foram em relação ao website, seguido de problemas no aplicativo móvel e problemas com o login. Sobre o Instagram, os relatos se concentraram em dificuldades na hora de fazer posts e falhas na conexão com o servidor da versão móvel. “Hoje, mais cedo, uma questão técnica fez com que algumas pessoas tivessem dificuldade para acessar nossos aplicativos e serviços. Resolvemos a questão o mais rápido possível para todos os usuários impactados e lamentamos qualquer inconveniência”, diz nota da Meta enviada à Jovem Pan.

Confira relato dos usuários:

Eu depois de desligar minha internet, resetar o modem e descobrir que foi o WhatsApp que caiu: pic.twitter.com/Xj7nMcflGl — Wylker Beckham (@WilkerBarbosa16) November 19, 2021

O Instagram de vocês também caiu? O meu nem abrir o app não tá abrindo… pic.twitter.com/1GmVuTNOG4 — 👁👄👁💅🏼 (@layanelay_) November 11, 2021