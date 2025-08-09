WhatsApp lança funcionalidade ‘Privacidade avançada do Chat’ para aprimorar segurança

Nova funcionalidade do WhatsApp aumenta a segurança em chats, impedindo exportação de conversas e uso em ferramentas de IA.

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP This illustration photograph taken on December 22, 2023, shows the logo of US instant messaging software Whatsapp displayed on a smartphone's screen, in Frankfurt am Main, western Germany. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)



O WhatsApp introduziu uma nova funcionalidade chamada ‘Privacidade avançada do chat’, com o objetivo de aprimorar a segurança das interações na plataforma. Essa ferramenta, que pode ser utilizada tanto em conversas individuais quanto em grupos, é especialmente indicada para diálogos que envolvem temas sensíveis. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a proteção da privacidade digital dos usuários.

Com a ativação dessa nova função, os participantes de um chat não poderão mais exportar as conversas ou utilizar as mensagens em ferramentas de inteligência artificial. Essa medida é particularmente relevante em grupos onde as discussões podem ser delicadas, como em comunidades de apoio, onde a confidencialidade é essencial.

Para habilitar a ‘Privacidade avançada do chat’, o usuário deve acessar a conversa desejada, clicar no nome do grupo ou contato na parte superior da tela e selecionar a opção correspondente. Além dessa novidade, o WhatsApp já disponibiliza uma série de recursos de segurança, como a criptografia de ponta a ponta e o bloqueio por biometria.

Outras funcionalidades que visam aumentar a proteção dos dados incluem a verificação em duas etapas, mensagens que se autodestroem e opções para ocultar informações pessoais. Essas ferramentas foram desenvolvidas para garantir que os usuários tenham maior controle sobre suas informações e possam interagir de forma mais segura na plataforma.

*Reportagem produzida com auxílio de IA