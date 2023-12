Whatsapp lança mensagem de áudio que desaparece automaticamente após ser ouvida

Recurso já é utilizado para envio de fotos e vídeos com visualização única dentro do aplicativo

Brett Jordan / Unsplash Novo recurso do Whatsapp já está disponível



O Whatsapp disponibilizou nesta quinta-feira, 7, um novo recurso dentro do aplicativo. Agora, é possível enviar áudios para serem ouvidos apenas uma única vez. Após a mensagem ser ouvida na íntegra, a plataforma exclui o áudio automaticamente, assim como já acontece com fotos e vídeos de visualização única. Para utilizar o novo recurso, o usuário deve atualizar seu aplicativo a Play Store (para quem possui smartphone android) ou na App Store (para iPhones).

Ao deslizar o botão de gravar mensagem em áudio para cima, o ícone no formato do numeral ‘1’ aparece. O usuário deve, então, selecionar este novo ícone para enviar o áudio de reprodução única. O processo é similar ao já existente para vídeos e fotos de visualização única. De acordo com o aplicativo, esta novidade permitirá o compartilhamento de informações confidenciais de forma mais segura.