WhatsApp lança recurso que permite envio de imagens e vídeos de visualização única; saiba como usar

Função visa trazer mais segurança e privacidade ao usuário e poupar espaço de armazenamento no celular; é preciso ter a última versão do aplicativo para utilizar a novidade

Divulgação/WhatsApp Conteúdo desaparecerá da conversa após o destinatário abrir o arquivo de mídia uma vez



O WhatsApp liberou um novo recurso que permite que imagens e vídeos enviados sejam visualizados apenas uma vez. Com a função, o conteúdo desaparecerá da conversa após o destinatário abrir o arquivo de mídia uma vez. O recurso visa trazer mais segurança e privacidade ao usuário e poupar espaço de armazenamento no celular. “Agora você pode enviar fotos e vídeos que desaparecem após serem abertos via ‘exibir uma vez’ no WhatsApp, dando a você mais controle sobre a privacidade de seus bate-papos”, anunciou a plataforma em seu Twitter. A empresa ressalta que as pessoas devem continuar atentas ao que compartilham, pois ainda há a possibilidade do receptor realizar uma captura da tela. “Esperamos que, com o recurso de visualização única, as pessoas possam se sentir mais confiantes e confortáveis para enviar coisas que podem ser confidenciais, como a senha do wifi, para pessoas que elas conhecem e confiam”, diz o WhatsApp. O recurso ficará disponível a medida que o aplicativo for sendo atualizado nos dispositivos ao longo desta semana.

Como utilizar o recurso?

Para enviar um arquivo de visualização única, o usuário deverá, primeiramente, tirar uma foto ou gravar um vídeo direto no aplicativo ou escolher um conteúdo da galeria do seu celular. Ao escolher o arquivo, o usuário irá visualizar, no campo de adicionar legenda, um ícone de número 1, no canto direito da tela. Quando a opção for selecionada, aparecerá na tela um aviso de que o arquivo será enviado com visualização única. Basta enviar normalmente para utilizar a função.

Para ver o conteúdo enviado, o receptor da mensagem deverá clicar no arquivo. A imagem ficará disponível pelo tempo em que o destinatário mantiver o conteúdo aberto. Ao fechar, o arquivo será excluído automaticamente e aparecerá o aviso: “Mensagem aberta”.