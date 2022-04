Whatsapp libera chamadas em grupo com até 32 pessoas; veja como fazer

Funcionalidade chegou para o aplicativo em celulares iOS e Android através de uma atualização

Reprodução/Alfredo Rivera/Pixabay Funcionalidade faz parte de pacote de novidades anunciado pela empresa



O Whatsapp adicionou um novo limite de pessoas para chamada de voz, permitindo ligações em grupos com até 32 pessoas ao mesmo tempo. Até então, a funcionalidade permitia apenas 8 pessoas por chamadas. A novidade chegou aos usuários do aplicativo para iOS e Android através de uma atualização. O visual das chamadas em grupo também foi modificado para facilitar as conversas. Para conseguir criar a chamada com até 32 pessoas basta ir ao botão “Chamadas” (no canto inferior), selecionar o ícone do telefone com um sinal de “+”, escolher a opção “Nova Chamada em Grupo”, adicionar os contatos e iniciar a chamada. Só é possível adicionar números que já estejam na sua agenda de contatos. Também é possível começar as chamadas diretamente nos grupos, clicando no ícone de telefone e selecionando as pessoas com quem deseja falar.