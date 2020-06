WhatsApp lança função de pagamentos pelo aplicativo no Brasil

Divulgação/WhatsApp WhatsApp terá função para pagamentos pelo app



O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (15) que vai permitir que usuários enviem e recebam dinheiro pelo aplicativo. A função Facebook Pay ainda vai permitir que contas de empresas recebam pagamentos por serviços.

Para efetuar os pagamentos, os usuários deverão cadastrar um cartão de débito ou crédito no aplicativo. Por enquanto, apenas cartões das bandeiras Visa e Mastercard dos bancos Nubank, Sicredi e Banco do Brasil poderão ser usados.

O aplicativo permitirá até 20 transações por dia por cliente, com um limite total de R$ 5 mil por mês e R$ 1 mil por transação. As operações para pessoas físicas não terão taxas, mas as contas business, dedicadas a negócios, terão taxa fixa de 3,99% por transação.

O Brasil será o primeiro país a ter a nova função do WhatsApp, que estará disponível a partir de hoje.