WhatsApp vai deixar de funcionar em mais de 40 modelos de celulares a partir desta segunda; veja a lista

Empresa deixará de oferecer suporte até que, em algum momento, não será mais possível trocar mensagens

Pixabay Aparelhos com os sistemas operacionais Android 4.0.3 e iOS 9 não terão mais suporte do WhatsApp a partir de 1º de novembro



A partir do primeiro dia de novembro (ou seja, nesta segunda-feira), pelo menos 44 modelos de celular se tornarão defasados para o WhatsApp. Devido às atualizações do serviço de troca de mensagens instantâneas do Facebook, aparelhos com Android 4.0.3 e iOS 9 (ou sistemas inferiores) não serão compatíveis. A lista inclui smartphones da Apple, Samsung, LG, Huawei e Sony. Isso não significa que o WhatsApp interromperá imediatamente o funcionamento. A empresa vai parar de oferecer suporte para os modelos listados, até que, em algum momento, não será mais possível trocar mensagens.

O WhatsApp recomenda o uso dos seguintes aparelhos: celulares com sistema operacional Android 4.1 e versões posteriores; iPhones com iOS 10 e versões posteriores; aparelhos com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2. “Se você estiver usando qualquer um dos smartphones mencionados, recomendamos que faça backup de seus bate-papos antes de 1º de novembro. Você pode fazer backup dos bate-papos no Google Cloud no Android e no iCloud no iOS. Posteriormente, pode restaurar mensagens e mídia enquanto configura o WhatsApp em um novo dispositivo”, alerta a empresa. É possível que alguns celulares tenham sido atualizados para uma versão mais recente. Neste caso, recomenda-se verificar se há alguma versão disponível para download.

Confira a lista de celulares que ficarão incompatíveis com o WhatsApp:

Apple

iPhone SE (1ª geração)

iPhone 6S

iPhone 6S Plus.

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus Nitro HD

LG 4X HD

LG Optimus F3Q

ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Grand Memo

Huawei

Huawei Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Sony