WhatsApp 2 será lançado? Saiba mais sobre o assunto que parou o Twitter

O suposto lançamento de uma nova versão do aplicativo de mensagens alcançou os trending topics e causou confusão entre os usuários da rede social

Antonbe Pixabay O Whatsapp negou ter a intenção de estrear uma nova versão da ferramenta



O suposto lançamento de um “Whatsapp 2” alcançou os trending topics do Twitter nesta segunda-feira, 22, com quase 35 mil postagens sobre o tema. O assunto gerou confusão entre alguns usuários da rede social, que começaram a achar que se tratava de uma nova versão do aplicativo de mensagens. No entanto, a empresa negou que tenha a intenção de estrear uma nova ferramenta, deixando claro, portanto, que tudo não passa de um meme. Desde janeiro, algumas pessoas começaram a criar teorias de quais seriam os novos recursos de um Whatsapp 2 imaginário, inclusive substituindo o verde e o branco da logomarca por preto e dourado e insinuando que ele seria lançado em 14 dias. No entanto, o assunto ganhou uma repercussão ainda maior nos últimos dias, quando algumas celebridades postaram sobre o tema. Em seu perfil no Twitter, o youtuber Felipe Neto listou as ferramentas que gostaria de ter em uma nova versão do aplicativo. Já o ator Bruno Gagliasso questionou: “Meu Deus? O que é Whatapp 2?”.

eu e meus casas a esperar o lançamento de whatsapp 2 pic.twitter.com/bYqK2amDqX — femboys supremacy 🛐🛐 (@_kenjijapa) March 22, 2021

Novidades q sonhamos pro Whatsapp 2: – Poder remover o "online";

– Acelerador 2x pra msg de voz;

– Detector automático de gemidão; – Toda notícia compartilhada vir com aviso de "CHEQUE AQUI SE ISSO É VERDADE", em parceria com agências de checagem. pic.twitter.com/SBzqfrtNof — Felipe Neto (@felipeneto) March 22, 2021

Meu Deus? O que é whatsapp 2? — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) March 22, 2021