X erra depósito de R$ 28,6 milhões, e Moraes manda banco regularizar

Valor transferido foi enviado pela representação internacional da plataforma, que pagou as multas referentes ao descumprimento de ordens judiciais relacionadas ao bloqueio de perfis

ROBERTO GARDINALLI/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Bloqueio do X no Brasil ocorreu devido o descumprimento de uma determinação que exigia a indicação de um representante legal no território nacional



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Caixa Econômica Federal realizasse a transferência de R$ 28,6 milhões que foram depositados de maneira incorreta pelo X, antigo Twitter, para uma conta do Banco do Brasil. Moraes destacou a urgência na regularização dessa situação, uma vez que o depósito foi feito em uma conta diferente da que deveria ter sido utilizada. A plataforma X comunicou ao STF que já havia quitado todas as multas impostas pela Justiça, sendo essa a última pendência para que a rede social, que está suspensa desde 31 de agosto, possa retomar suas atividades no Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O valor transferido foi enviado ao país pela representação internacional do X, que pagou as multas referentes ao descumprimento de ordens judiciais relacionadas ao bloqueio de perfis. O bloqueio da rede social no Brasil ocorreu devido à falta de cumprimento de uma determinação que exigia a indicação de um representante legal no território nacional, uma exigência para empresas estrangeiras. Em 20 de setembro, Rachel de Oliveira Villa Nova foi nomeada como a representante legal da plataforma no Brasil, atendendo assim a uma das condições estabelecidas pela Justiça. Com a regularização dos pagamentos e a nomeação de um representante, a expectativa é que a plataforma consiga reverter a suspensão e retomar suas operações no país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira